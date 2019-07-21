“الخارجية الاسرائيلية”: صحفيون عرب بينهم عراقيون في استضافة “إسرائيل”!

2019/07/21 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادكشفت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، زيارة وفد عربي يضم إعلاميين من العراق والسعودية ومصر والأردن، لعقد لقاءات مع مسؤولين اسرائيليين، وزيارة بعض المناطق في اسرائيل.

وذكر الموقع الإلكتروني للصحيفة الإسرائيلية الناطقة باللغة الإنجليزية “جيرزواليم بوست”، أن “الوفد الذي يضم 6 صحافيين عرب، من العراق ومصر والسعودية والأردن، وصل اليوم إلى البلاد عبر جسر الملك حسين الذي يربط الضفة الغربية بالأردن”.

ونقلت الصحيفة عن متحدث وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي، حسن كعبية، إن “الوفد يتضمن شخصيات أكاديمية وبالإضافة إلى كتاب ومدونين وطلاب”، ورفض كعبية الكشف عن هوياتهم وقال إنه “لن يكشف عن أسمائهم أو عن الجهات التي يعملون من أجلها”، مضيفاً أن “هذا قد يضعهم في ورطة حين عودتهم إلى أوطانهم”.

وبحسب كعبية، فإن “هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها هذا النوع من الوفود مباشرة إلى إسرائيل من بعض الدول التي لا تقيم إسرائيل معها علاقات دبلوماسية”.

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