2019/07/21 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتصم العشرات من المهندسين الخريجين العاطلين عن العمل اليوم امام شركة نفط ميسان مطالبين بتوفير التعيين لهم.وقال احد المتظاهرين اننا خرجنا اليوم واعتصمنا امام بوابة شركة نفط ميسان لكي يستجيبوا الى مطالبنا التي هي حق مشروع لنا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهندسون خريجون يعتصمون امام بوابة شركة نفط ميسان مطالبين بتوفير التعيين لهم) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهندسون خريجون يعتصمون امام بوابة شركة نفط ميسان مطالبين بتوفير التعيين لهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).