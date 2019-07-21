2019/07/21 | 22:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سقوط قذائف هاون على قرية شمال شرق ديالى
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط قذائف هاون على قرية شمال شرق ديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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