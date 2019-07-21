2019/07/21 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط قذائف هاون على قرية شمال شرق ديالى

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