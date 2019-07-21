تعرف على فوائد ومضار الفيتامينات والمكملات البيولوجية للجسم

2019/07/21 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة توصل باحثون من مختلف الدول الاجنبية بعد تجارب ودراسات استمرت سنوات عديدة، إلى أن تناول عدد الفيتامينات مع بعضها بوقت واحد مضر بالصحة.بينت نتائج هذه الدراسة مثلا أنه لا يصح تناول الكالسيوم وفيتامين D معا في الوقت ذاته، لأن تناولهما معا يزيد من احتمال الإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة 17 %.إضافة إلى […]

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