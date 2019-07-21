“التخطيط”: تريليونان و168.5 مليار دينار للتعليم وانهاء ملف المدارس الطينية العام المقبل

2019/07/21 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتخصيص 45% من برنامج تنمية الأقاليم..بغداد ـ الصباح الجديد: أكد وزير التخطيط نوري الدليمي امس الأحد، ان العام المقبل 2020 سيشهد نهاية ملف المدارس الطينية في العراق، واستبدالها بمدارس تؤمن الظروف المناسبة للتعليم.وذكر بيان للوزارة تلقت الصباح الجديد نسخة منه إن الدليمي خلال ترؤسه اجتماع موسع مع عدد من الملاك المتقدم في وزارة ...

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