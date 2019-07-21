سائرون تطالب بتقديم مرشحي الدرجات الخاصة مبكراً لتدقيقها

2019/07/21 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصحت عبد المهدي بعدم احراج البرلمان بأسماء لا تتوافر فيها الشروط بغداد – وعد الشمري: طالبت قائمة سائرون، أمس الأحد، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عدم احراج مجلس النواب بشأن الدرجات الخاصة، ودعته إلى ارسال الاسماء مبكراً ليتم تفحّصها، فيما شددت على ضرورة ابعاد الملف عن التأثيرات السياسية والكشف عن الجهات التي تضغط باتجاه ...

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