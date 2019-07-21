2019/07/21 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، ان منهج المعارضة الذي اختطه تيار الحكمة يمثل عامل استقرار للنظام السياسي”.وذكر بيان لمكتبه تلقت “الصباح الجديدط نسخة منه، ان السيد عمار الحكيم “استقبل السفير الصيني في بغداد تشانغ تاو وبحثا علاقات العراق مع الصين وسبل الارتقاء بها وفرص الشركات الصينية في ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: منهج معارضة الحكمة عامل استقرار للنظام السياسي) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: منهج معارضة الحكمة عامل استقرار للنظام السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).