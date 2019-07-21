أكثر من 800 إطفائي يكافحون حرائق في غابات البرتغال

2019/07/21 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن مسؤولون أن أكثر من 800 رجل إطفاء كافحوا حريق غابات يجتاح وسط البرتغال بعد التمكن من السيطرة على حريقين آخرين، مما دفع السلطات لإخلاء قرية بشكل جزئي، وتسبب في إصابة 20 شخصا أحدهم في حالة خطيرة.ووفقا لوكالة “رويترز”، قالت الشرطة، في بيان إنها احتجزت رجلا يبلغ من العمر 55 عاما للاشتباه […]

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