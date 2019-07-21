2019/07/21 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأنبار..



تدمير مضافة لداعش بداخلها 4 احزمة ناسفة

اعلنت قيادة عمليات الانبار، اليوم الاحد، عن تدمير مضافة لداعش

بداخلها 4 احزمة ناسفة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، انه" تم العثور على مضافة تابعة لعناصر

داعش الإرهابي في داخلها 4 أحزمة ناسفة ودراجة نارية صالحة تم

تدميرها بالكامل، واعتقال مطلوب وفق المادة 4 ارهاب".

واضاف" كما خرجت مفارز من سرية هندسة ميدان القيادة بواجب لرفع

العبوات ومخلفات إرهابي داعش ضمن قاطع المسؤولية، وتم العثور على 51

عبوة في منـاطق البو طيبان وتفجيرها تـحت السـيطرة، في حين وفرت

قيادة العمليات الحماية للرتل التجاري القادم من منفذ طربيل الحدودي

الى سيطرة الصقور ضمن قاطع المسؤولية، والرتل متكون من 125عجلة

محلية، وخمس عجلات اردنية".

واشار" كما قامت القيادة باعادة ثلاث عائلات نازحة مكونة من عشرة

افرد الى مناطق سكناهم في قضاء الصقلاوية".

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