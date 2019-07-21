تعرف على اخطر جزيرة في العالم

2019/07/21 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتبر جزيرة الافاعي " ايلا كيمادا غراندي " في البرازيل من الأماكن

الفريدة و المميزة حول العالم.

كما تعد هذه الجزيرة من أخطر منطقة طبيعية عالميآ، ولا يسمح لأحد

بزيارتها إلا العلماء فقط بعد الحصول على تصريح رسمي من الجهات

المسؤولة.هذه الجزيرة تخلو من البشر و لكنها مليئة بأخطر الأفاعي على وجه

الأرض و أكثرها سمية، والكثافة السكانية للأفاعي في هذه الجزيرة

تقدر بأفعى واحدة لكل متر مربع واحد!.و تعتبر هذه الجزيرة هي الموطن الاصلي و الاساسي للأفعى الذهبية

الاعلى سمية بين الأفاعي، حيث أن سمومها تذيب اللحم وتقتل فريستها

خلال لحظات.

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