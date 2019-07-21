التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني لهذه الصفوف

2019/07/21 | 22:19

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العهد نيوز – بغداد

حَدّدت وزارة التربية المديرية العامة للتقويم والامتحانات، موعد إجراء امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 2018-2019.

وذكر بيان

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