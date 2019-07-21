تعرف على نتائج المرحلة الثانية من عمليات ارادة النصر شمال بغداد

2019/07/21 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، نتائج المرحلة الثانية من عمليات "إرادة النصر" شمال العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية، في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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