نفط ميسان يجدد الثقة بالمدرب أحمد دحام

2019/07/21 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر النادي في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، أن "الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان، جددت قبل قليل تعاقدها مع المدرب أحمد دحام لموسم اخر بعد موسم استثنائي قدم فرسان المملكة من خلاله اروع العروض في بطولتي الدوري و الكأس".وأوضح أن "ادارة نادي نفط ميسان، تؤكد في الوقت ذاته تمسكها بجميع اللاعبين فضلاً عن تعاقد الادارة مع اللاعبين لأكثر من موسم".يذكر أن نفط ميسان يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة.

انتهى.ص.هـ.ح.

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