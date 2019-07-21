لافيتزي مطلوب في الدوري العراقي

2019/07/21 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضم الشرطة، بطل الدوري العراقي، مهاجم فريق القوة الجوية، علي يوسف، لدعم صفوفه قبل الموسم القادم.وقال رئيس الهيئة الإدارية للنادي عبد الوهاب الطائي، إن الشرطة أنهى الاتفاق وبشكل رسمي مع مهاجم القوة الجوية علي يوسف، لافتا إلى أن الفريق بحاجة إلى تدعيم صفوفه بعد أن غادره المهاجم الشاب مهندي ميمي صوب الدحيل القطري.

وبين: "الشرطة فتح قنوات الاتصال مع المهاجم الأرجنتيني إيزيكيل لافيتزي، لاعب هيبي شينا فورتون الصيني الحالي، ونابولي وباريس سان جيرمان سابقا، من أجل ضمه، حيث نسعى لتشكيل فريق متماسك قادر على تمثيل العراقي في البطولتين العربية والآسيوية".

يشار إلى أن فريق الشرطة سبق وأن تعاقد مع مهاجم الطلبة السابق مروان حسين.

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