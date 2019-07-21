المباشرة بزراعة 50 ألف دونم بالشلب في واسط

2019/07/21 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت / حسن شهيد العزاوي

شهدت محافظة واسط زراعة 50 الف دونم من الاراضي بمحصول الشلب ضمن خطة الموسم الصيفي للعام 2019.

وقال مدير زراعة واسط المهندس اركان مريوش لـ”الصباح” ان فلاحي المحافظة باشروا زراعة الشلب ضمن الخطة الزراعية للموسم الصيفي للعام 2019، التي شملت مساحة (50) الف دونم بعد ان كان المقرر (15) الف دونم أي بزيادة (35) الف دونم.

واضاف ان الزيادة اعادت الآمال لدى الفلاحين والمزارعين بعد ان اصابهم اليأس بسبب التوقف الذي دام لاعوام عدة عن زراعة المحصول، منوها بان المحافظة تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي وتطوير القطاعات وابرزها الزراعي بالمحاصيل الستراتيجية.

واوضح ان الخطة تمت المباشرة بها بعد استحصال موافقة وزارتي الموارد المائية والزراعة نظرا لارتفاع المخزون المائي في المحافظة، لافتا الى ان واسط كانت تعاني من محرومية في زراعة الشلب، لذا فان عودة زراعته سيكون لها الاثر الايجابي على السوق وكذلك على المزارعين.

من جانبه، دعا رئيس اللجنة الزراعية في مجلس واسط هاشم العوادي، الحكومة الى تفعيل الجانب الزراعي من خلال زيادة الاطلاقات المائية لتنظيم زراعة الشلب وتقديم الدعم المادي للفلاحين.

وقال العوادي لـ”الصباح” ان المحافظة انتهت من تزويد الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات والمتطلبات الخاصة بزراعة الشلب بعد توفير الحصة المائية وتوزيعها بالتساوي بين عموم المناطق المشمولة بزراعة المحصول.

وتابع ان زراعة الشلب في عموم مناطق المحافظة كانت محظورة في زمن النظام المباد بحجة ان المحصول لا يزرع في الأراضي المخصصة لمحصولي الحنطة والشعير، لأنه يحتاج إلى كميات كبيرة من مياه الإرواء ويتسبب بظاهرتي التغدق والنزيز بالمساحات المجاورة للأرض المزروعة، لافتا الى ان الخطة الزراعية تم اعدادها وفقا لمحضر مشترك بين مديرتي الزراعة والموارد المائية اعتمادا على الخطة الشتوية التي تم تنفيذها بالمحافظة.

وبين العوادي ان الخطة اعتمدت على مصادر المياه التي تشمل نهر دجلة وناظم الغراف المتفرع من نهر الفرات، مشيرا الى ان الدائرة اعتمدت على الخطة الشتوية في عملية تجهيز المزارعين بالمنتجات النفطية والسماد

والبذار.

بدوره، كشف مدير الموارد المائية في واسط نجيب العوادي لــ”الصباح” عن ان الوزارة تعمل على ايصال المياه للاراضي المخصصة لزراعة الشلب ضمن خطة زراعية تم اقرارها من قبل المحافظة، واعداد قوائم باسماء المزارعين المشمولين بالخطة.

واضاف انه تم التنسيق مباشرة مع اللجنة الزراعية في ديوان المحافظة ومجلسها ومديرية الزراعة لغرض ايصال المياه للاراضي المشمولة بالخطة، منوها بان منسوب مياه نهر دجلة شهد ارتفاعا ملحوظا بسبب غزارة مياه الامطار خلال الموسم الشتوي مما يبشر بموسم زراعي ناجح لهذا

العام.

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