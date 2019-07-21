تنسيق إداري وأمني لتعجيل عودة نازحي ديالى

2019/07/21 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نبيل الشمري

التقى رئيس مجلس محافظة ديالى الدكتور علي الدايني خلال زيارة ميدانية قائد عمليات ديالى لبحث عملية ارجاع النازحين لمناطق سكناهم.

وقال الدايني في تصريح لمراسل ( الصباح) انه وفي اطار التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى في ما يخص عددا من الملفات الامنية بشكل عام وملف النازحين بشكل خاص، فقد جرت مناقشات مع قائد عمليات ديالى تناولت التلكؤ في حسم ملف عودة النازحين الى المناطق المحررة والاسباب والعقبات التي تحول دون غلق الملف بشكل نهائي.

واكد الدايني وجود ما يقارب 12 الف عائلة نازحة في عموم محافظة ديالى مطالبا بتسريع عودتهم وتذليل كافة العراقيل التي تحول دون حسم هذا الموضوع، متعهدا بتوفير الدعم الممكن لتحقيق هذه الخطوة التي تعتبر انجازا مهما يدعم استقرار محافظة ديالى الى حد بعيد.

الى ذلك ترأس نائب محافظ ديالى للشؤون الفنية محمد قتيبة البياتي اجتماعاً خاصاً بعودة النازحين بمشاركة المنظمات الدولية وبحضور ممثلين عن ديوان المحافظة ولجنة غلق ودمج المخيمات.

وبين البياتي لـ ( الصباح) انه تمت مناقشة إمكانية تسهيل عودة ما تبقى من النازحين الى مناطقهم وبحث تذليل العقبات امام عودتهم خلال الفترة القليلة المقبلة بتضافر جهود الجميع من خلال توفير بيئة مناسبة للنازحين.

وعبر نائب محافظ ديالى عن شكره الى المنظمات الدولية التي تسهم في توفير بعض الاحتياجات الخاصة بالمناطق المحررة وما تحتاج اليه من امور أساسية تخص البنى التحتية والاعمار

بشكل عام.

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