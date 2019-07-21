2019/07/21 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كركوك/ نهضة علي

شرعت مديرية بيئة كركوك بإعادة تأهيل عدد من الاجهزة التي تسهم في قياس مؤثرات البيئة من الاشعاع.

وقال مدير عام المديرية خالد احمد كريم لمراسلة “الصباح” ان الملاكات المختصة في الشأن البيئي التابعة للمديرية وبدعم من وزارة الصحة والبيئة قامت باعادة تأهيل منظومة (ايوديوالصوديوم) التي تستخدم لفحص مؤثرات الاشعاع في البيئة بعد شراء فلاتر خاصة واجراء امور فنية فيها.

واوضح ان هذه الاجهزة توقفت عن العمل لمدة ستة اشهر وقد اعيدت بعد تأهيلها منذ مدة وجيزة، مشيرا الى ان المديرية ومع اطلاق موازنة المحافظة رفعت مشاريع عدة تهدف الى تحسين المختبرات واجهزة الفحص عامة من اجل ضمان دقة عملها وتشمل المشاريع تبديل اجهزة فحص المياه وتأثيث المختبر البايلوجي والبكتريلوجي وتزويده باجهزة حديثة، وكذلك الامور المتعلقة باعادة التأهيل والامور الفنية الاخرى كاجهزة مراقبة الهواء الثابتة والمتحركة الموجودة في المحافظة، بينما توجد نية لنصب جهاز اخر لمراقبة الهواء في جامعة كركوك بعد ان تم تشكيل لجنة من اجل الموضوع المذكور لاختيار المكان واجراء الكشف عليه ليكون ملائما من جوانب الكهرباء وتوفير الحماية والمؤثرات الخارجية.

واشار كريم الى ان هناك تواصلا مع دوائر اخرى من اجل الحفاظ على تحسين البيئة وتقليل الملوثات وزيادة المساحات الخضراء خصوصا الزراعة والبلدية، فضلا عن مراقبة الانشطة الصناعية والزراعية والصحية والعمل على تنفيذ الاجراءات العقابية ضد المخالفين وتتضمن الغلق والغرامات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأهيل أجهزة فحص وقياس مؤثرات البيئة في كركوك) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأهيل أجهزة فحص وقياس مؤثرات البيئة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).