2019/07/21 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تسعى إدارة باريس سان جيرمان للحفاظ على نجم الفريق الدولي الفرنسي كيليان مبابي، وضمان استمراره داخل حديقة الأمراء، في ظل اقتراب رحيل زميله نيمار دا سيلفا إلى برشلونة.ووفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن سان جيرمان يسعى لتجديد عقد مبابي، لحرمان الاندية الطامعة فيه من الاقتراب منه الصيف المقبل.ومن المقرر، أن يقدم ناصر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس سان جيرمان يجهز راتباً خيالياً لمبابي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باريس سان جيرمان يجهز راتباً خيالياً لمبابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).