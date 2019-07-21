العثور على وكر للارهابيين وتفجيرعبوة ناسفة شمالي العاصمة بغداد

2019/07/21 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد، تمكن قواتها من العثور على وكر للارهابيين، فيما فجرت عبوة ناسفة في شمالي العاصمة بغداد.

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