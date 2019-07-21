2019/07/21 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نجدة بغداد، اليوم الأحد، ان دورياتها ألقت القبض على منتسب ينتحل صفة ضابط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجدة بغداد تلقي القبض على منتسب ينتحل صفة ضابط) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجدة بغداد تلقي القبض على منتسب ينتحل صفة ضابط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).