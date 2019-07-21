“بالفيديو” هل صادفت إمرأة تعمل “سائق” باص لنقل الركاب في بغداد..؟

2019/07/21 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لإمرإة عراقية تعمل سائق باص لنقل الركاب في بغداد.ولاقت المقطع المصور اشادة بالمرأة وكفاحها لكسب قوت يومها.

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