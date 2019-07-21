اعتداء بالضرب واعتقال مهندسين عاطلين عن العمل اثناء اعتصامهم امام شركة نفط ميسان للمطالبة بالتعيين

2019/07/21 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت شرطة محافظة ميسان مهندسين كانوا يتظاهرون امام شركة نفط ميسان اليوم للمطالبة بحقوقهم بالتعيين فيما قامت بالاعتداء على البعض منهم بالضرب.وقال احد المتظاهرين ان الشرطة قامت باعتقال اصدقائنا اثناء تظاهرنا امام شركة نفط ميسان للمطالبة بحقوقنا وتم الاعتداء على البعض منا واصابتهم بجروح.مطالبا باخلاء سبيلهم والاعلان عن من اصدر اوامر القاء القبض ومحاسبتهم […]

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