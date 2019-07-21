نفط ميسان يجدد تعاقده مع المدرب احمد دحام و يتمسك بجميع اللاعبين

2019/07/21 | 22:32

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..جددت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان،اليوم الاحد، تعاقدها مع المدرب احمد دحام لموسم اخر.

وقال بيان المكتب الاعلامي لنادي نفط ميسان ان الهيئة الادارية للنادي تعلن تجديد عقدها مع المدرب احمد دحام مدربا لنادي نفط ميسان، مشيرا الى انه بعد قاد “فرسان المملكة” في موسم استثنائي لتقديم اروع العروض في بطولتي الدوري و الكأس.

واكد البيان تمسك ادارة النادي بجميع اللاعبين فضلاً عن التعاقد مع اللاعبين لأكثر من موسم.

وفي سياق منفصل تم اختيار هدف لاعب نفط ميسان أكرم رحيم في مرمى الزوراء ،أجمل هدف في الدوري العراقي للموسم المنتهي ، واعلن عن ذلك في حفل كبير لجوائز سوكر ستار اقيم في العاصمة بغداد.

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