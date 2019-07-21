طفل صغير يسرق طائرتين من مكتب سياحة

2019/07/21 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سرق طفل، يبلغ من العمر 13 عاما، طائرتين صغيرتين في الصين.ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، فقد تسلل الطفل الصغير إلى مكان توقف الطائرات ودخل طائرة صغيرة، واقتادها إلى موقف السيارات وحاول الإقلاع.ومع ذلك، فقد سرعان ما السيطرة واصطدم في السياج، بعدها قرر خطف طائرة أخرى وحاول الإقلاع مرة أخرى، وبعد عدة دورات […]

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