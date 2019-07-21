إيران: مفاوضات مع السعودية بشأن ناقلة نفط عبر وسطاء

2019/07/21 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الأحد، أن طهران أجرت مفاوضات مع الرياض عبر سلطنة عمان وسويسرا، مشيراً إلى أن المفاوضات أفضت إلى إفراج السعودية عن ناقلة النفط الإيرانية التي اضطرت للرسوّ في ميناء جدة، في الثلاثين من نيسان الماضي بسبب “عطل فني”، وأن الناقلة في طريقها نحو المياه الإيرانية.

وأوضح المتحدث الإيراني، وفقاً لما أوردته وكالة “إيسنا”، أن الناقلة الإيرانية “هابينس 1” كانت قد رست في ميناء جدة في الثلاثين من إبريل الماضي، إثر تعرضها لعطل فني، مشيراً إلى أن الخارجية الإيرانية أجرت اتصالات عدة، ومتابعات مستمرة مع جهات سعودية “إلى أن غادرت الناقلة أمس السبت ميناء جدة نحو الموانئ الإيرانية بعد إصلاح عطلها”.

وبخصوص مواطن إيراني كان يرقد في مستشفى سعودي، أوضح موسوي أنه في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي “أصيب إيراني من ركاب سفينة “ساويز” التجارية خلال حادث على متنها، أثناء المرور من البحر الأحمر وانتقل على إثره إلى مستشفى جيزان بالسعودية”، مشيراً إلى أنه تمكن من العودة إلى إيران يوم السبت، بعد أن انتقل أولاً إلى سلطنة عمان.

وكان النائب في البرلمان الإيراني منصور حقيقت بور، قد اتهم السعودية باحتجاز ناقلة النفط “هابينس 1″، من خلال عدم السماح لها بالمغادرة.



وأضاف: “الأنباء الواصلة إلينا تفيد بأن السعودية تطالب بمبالغ كبيرة جداً لقاء إجراء إصلاحات فنية”.

وفي هذا الإطار ذكرت وكالة “مهر” الإيرانية، خلال الشهر الماضي نقلاً عن مصادر في شركة النفط الوطنية الإيرانية، أن الشركة دفعت أكثر من 10 ملايين دولار لسلطات ميناء جدة، لقاء تكاليف إصلاحها ورسوّها في الميناء.



وأوردت الوكالة في “تقرير خاص”، أن هذا المبلغ يصل إلى سبعة أو ثمانية أضعاف التكاليف الاعتيادية في هذه الحالات، وأن السلطات السعودية تمنع الناقلة من مغادرة الميناء، مشيرةً إلى أن الرياض طالبت بدفع 200 ألف دولار يومياً لتوقف السفينة في ميناء جدة.

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