2019/07/21 | 22:50

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الدفاع المدني: اخماد حريق اندلع في احد بساتين النعمانية

اعلنت مديرية الدفاع المدني، في واسط، اليوم الاحد، اخماد حريق

اندلع في احد البساتين بقضاء النعمانية.

وقالت المديرية في بيان انه "بمتابعة العميد سمير رزاق ناصر مدير

المحافظة، تم اخماد حادث حريق واسع الانتشار اندلع في احد البساتين

في منطقة سيد مالك / طريق نعمانية - شوملي بقضاء النعمانية".واضافت "بمشاركة اكثر من خمسة فرق اطفاء من مراكز النعمانية ورتل

الطوائ بأمرة الرائد عباس حسين مساعد ضابط مركز دفاع مدني

النعمانية".واشارت الى انه "تم السيطرة على الحادث بعد تحويط النيران من عدة

محاور بهمة عالية واداء مميز والحيولة دون توسعها وبدون اي اضرار أو

خسائر بشرية".

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