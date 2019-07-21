2019/07/21 | 22:50

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إيران تنزل العلم البريطاني وترفع علمها على الناقلة المحتجزة

الاحد

21

تموز

2019 :

10:43 pm

20

نشرت قناة "برس تي في" الإيرانية فيديو يظهر رفع العلم الإيراني على

الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" المحتجزة من قبل الحرس الثوري

الإيراني منذ الجمعة، بدعوى مخالفتها قوانين الملاحة.

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