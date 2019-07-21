الحسيني يعلن قتل واعتقال عدد من عائلات داعش في ديالى

2019/07/21 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ديالى

أعلنت اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ديالى، مقتل واعتقال عدد من "العائلات" التابعة لعصابات داعش الارهابية داخل المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية، صادق الحسيني،

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