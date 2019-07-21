ضبط شخصين أحدهما ينتحل صفة ضابط بمفتشية الداخلية متلبسين بالنصب والاحتيال في الأنبار

2019/07/21 | 22:50

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بغداد اليوم _ الانبار

أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، الاحد (21 تموز 2019)، ضبط شخصين ينتحل احدهما صفة ضابط برتبة نقيب بمحافظة الانبار.وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، تمكن من ضبط شخصين في محافظة الأنبار أحدهما ينتحل صفة ضابط برتبة نقيب في المفتشية والآخر منتسب في فوج طوارئ الأنبار الـ 16 متلبسين بابتزاز المنتسبين المفسوخة عقودهم بالمال بحجة اعادتهم للخدمة".واوضح البيان، أن "العملية جاءت على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام مفادها قيام شخصين أحدهما يدّعي انتسابه لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية يقومان بأخذ مبلغ 1500 دولار من كل منتسب مفسوخ عقده من وزارة الداخلية ومطرود من الخدمة لقاء إعادة تعيينه".وبين أن "المفتش العام جمال الاسدي قام بتكليف مكتبه في الأنبار بالتحري عن المعلومات وتشكيل فريق عمل مختص للتحقق من القضية واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بالمتورطين فيها بالتنسيق مع القضاء"، مبيناً أن "فريق العمل المشكل من مكتب تفتيش شرطة الأنبار، تاكد من صحة المعلومات، حيث استحصل الفريق أمراً قضائياً بالقبض والتحري، بعد أن دون افادة العديد من المنتسبين المفسوخة عقودهم من الذين تم النصب والاحتيال عليهم من قبل الشخصين كمشتكين، وعلى اثره نصب الفريق كميناً أسفر عن ضبط المتهمين متلبسين بالنصب والاحتيال واستحصال مبالغ من مواطنين جراء ذلك".واشار الى أن "فريق العمل نظم محضر ضبط اصولي ودون افادة المتهمين وصدق اعترافهما الابتدائي قضائياً وعرضهما على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق وفق المادة 456 من ق ع ع، ولا زالت التحقيقات مستمرة في القضية لحين البت بها قضائياً".

بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ديالى، الأحد (21 تموز 2019)، مقتل واعتقال عدد من "العائلات" التابعة لتنظيم داعش داخل المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية، صادق الحسيني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تنظيم داع

بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير الأمني احمد الشريفي، الاحد، ان الضربة التي استهدفت احدى معسكرات الحشد الشعبي في امرلي بمحافظة صلاح الدين كانت اكبر من ان يقوم بها تنظيم داعش.

وقال الشريفي، في حديثه لبرنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور ن

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الأحد، القاء القبض على منتسب ينتحل صفة ضابط في العاصمة.

وقال إعلام المديرية في بيان: "اثناء اجراء ممارسة امنية لدوريات نجدة سيطرات الكرخ وبالتنسيق مع مديرية شؤون السيطرات تم القاء القبض عل

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