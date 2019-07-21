2019/07/21 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب السابق عبد الرحمن اللويزي، الاحد، ان توقيت العقوبات الأميركية جاء استباقا لتحركات سياسية مرتقبة، مبيناً العقوبات الأميركية محاولة لتفتيت بعض التحالفات.وقال اللويزي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “العقوبات الأميركية مقصودة في توقيتها وتمثل رسالة تهديد سياسية، حيث ان توقيتها جاء استباقا لتحركات سياسية مرتقبة”.واضاف ان “العقوبات الأميركية تعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللويزي: العقوبات الأميركية جاءت استباقا لتحركات سياسية مرتقبة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللويزي: العقوبات الأميركية جاءت استباقا لتحركات سياسية مرتقبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).