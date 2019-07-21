الكعبي: التنمية الحقيقية بحاجة الى جذب الاستثمار

2019/07/21 | 23:00

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بغداد / الصباح

عد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، امس الأحد، بلوغ العراق لمرحلة التنمية الحقيقية “غير ممكن” ما لم نشهد نقلة نوعية سريعة للقطاع الخاص وجذب الاستثمار.

وقال الكعبي خلال استقباله السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقت “الصباح”: إن “الواقع الأمني والاقتصادي والخدمي للعراق شهد خلال الفترة الماضية تطورا كبيرا نحو الافضل، وهذه هي بداية للنهوض بالعديد من القطاعات المهمة وبخاصة البنى التحتية وقطاع النفط والطاقة وبشكل يجعلنا متجهين بكامل ثقلنا نحو مزيد من التعاون مع العالم الخارجي وبخاصة روسيا التي تمتلك من الخبرات الكثير لتقديمها للعراق”، مشيرا الى ان “بلوغ العراق لمرحلة التنمية المستدامة غير ممكن ما لم نشهد نقلة نوعية سريعة لتطوير قطاعنا الخاص، ودخول الاستثمار الخارجي للبلد”.

وكشف الكعبي عن “الجهود التي بذلت من قبل مجلس النواب والتي اثمرت عن صدور قرار جديد لمجلس الوزراء يتضمن 27 فقرة جميعها تشجع على خلق بيئة امنة لجذب الاستثمار الاجنبي وتسهيلات كاملة سيجدها المستثمر الاجنبي، وايضا فقرات توفر بيئة امنية وقانونية نموذجية للاستثمار”، داعيا الشركات الروسية الى “استثمار هذه التسهيلات للعمل في السوق العراقية” .من جهته، وصف ماكسيموف، وفق البيان، “الدور العراقي بالأساسي والمهم على صعيد الاقليم والعالم، وهذا ما يدعونا إلى مزيد من التعاون مع بغداد في الجوانب الامنية والدبلوماسية وجميع المجالات”.



وتابع البيان أن “اللقاء بحث العديد من الملفات ومنها الترتيب للزيارة المرتقبة لوفد نيابي عراقي رفيع المستوى الى موسكو، وايضا زيارة وفد رسمي روسي لبغداد، و امكانية منح تسهيلات اضافية للطلبة العراقيين الدارسين في روسيا، و استثمار الشركات الروسية في قطاع الطاقة العراقية، والقطاع الثقافي وانشاء المركز الثقافي المشترك، وامكانية التنسيق بين اتحادات كرة القدم بين البلدين لتنظيم لعبة ودية بين منتخبي العراق وروسيا في ملعب البصرة “.

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