الحداد يؤكد دعم البرلمان لعمل الاتحادات والنقابات

2019/07/21 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

اكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد، أمس الاحد، دعم مجلس النواب لعمل الاتحادات والنقابات بالتشريعات والقوانين.

وذكر بيان لمكتبه، تلقته “الصباح”، ان” الحداد استقبل وفدا من اتحاد معلمي كردستان، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون مع الاتحادات والنقابات الاتحادية”. واكد الحداد، بحسب البيان، “دعم مجلس النواب لعمل الاتحادات والنقابات بالتشريعات والقوانين”، مشيراً الى “ أهمية التعاون والتنسيق بين الأقليم وبغداد في جميع المجالات السياسية والخدمية والثقافية، وعمل ممثليات وزارة التربية الاحادية في كردستان للاشراف على مدارس النازحين ومتابعة احتياجاتهم الدراسية”.

وشدد النائب الثاني، على “أهمية تطوير عمل الاتحادات والنقابات المهنية من خلال عقد دورات مهنية تدريبية وورش عمل مشتركة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، بهدف رفع مستوى الأداء والدفاع عن حقوق المعلمين لأنهم الأساس والركيزة في بناء الأجيال، ودفع عجلة العملية التربوية الى الأمام”.

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