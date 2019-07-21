واشنطن: مقاتلة فنزويلية

2019/07/21 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إن مقاتلة فنزويلية "طاردت بعدوانية" طائرة استخبارات أميركية تحلق في المجال الجوي الدولي فوق منطقة البحر الكاريبي، في تأكيد على تصاعد التوترات بين البلدين.

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