“بالصور” قصر “شعشوع”ومقتنياته .. إرث تأريخي قديم وإسم إرتبط بوصف شعبي شهير

2019/07/21 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تنشر “يس عراق” صورا تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي لقصر “شعشوع” المطل على نهر دجلة في منطقة الاعظمية ببغداد، حيث يعد القصر إرثا تأريخيا قديما إرتبط اسمه بوصف شعبي شهير.

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