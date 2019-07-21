نجدة بغداد: القبض على منتحل صفة ضابط في الكرخ

2019/07/21 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… القت دوريات نجدة بغداد وبالتعاون مع مفارز شؤون السيطرات تلقي القبض على منتحل صفة ضابط في الكرح.وذكرت نجدة بغداد في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه اليوم انه “اثناء اجراء ممارسة امنية لدوريات نجدة سيطرات الكرخ وبالتنسيق مع مديرية شؤون السيطرات تم القاء القبض على منتسب يحمل كتاب تخويل بإسمه […]

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