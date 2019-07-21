المرور تعلن استمرارها في زيارة مواقع تسجيل المركبات بمختلف مناطق بغداد

2019/07/21 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

مديرية المرور العامة، الأحد، استمرارها في زيارة مواقع تسجيل المركبات بمختلف

مناطق العاصمة بغداد، فيما حثت المراجعين إلى تلك الدوائر، على الالتزام بالتوجيهات التي تعممها المديرية.

وذكرت

المديرية في بيان تلقى”النور نيوز” نسخة منه، انه “يستمر قسم التوجيه

المعنوي والعمليات النفسية في دائرة العلاقات والإعلام وبمشاركة قسم مكافحة

الشائعات بزيارة مواقع تسجيل المركبات التابعة الى مديرية المرور العامة حيث تمت

زيارة موقع الطوبجي وموقع تسجيل المركبات في الكاظمية وتم الاستماع الى المواطنين

عن طبيعة عمل الموقع والانسيابية في إنجاز المعاملات”.

وأضاف،

البيان أن “تلك الزيارات تأتي وفقا لتوجيهات وزير الداخلية بتقديم أفضل الخدمات

للمراجعين إلى دوائر الوزارة بما فيها مديرية المرور العامة؛ من أجل التّقليل من

الزخم الحاصل؛ بسبب كثرة المراجعين لهذه المواقع”.

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