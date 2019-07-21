ستة من طلبة كربلاء ضمن العشرة الأوائل على العراق

2019/07/21 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / عدي الحاجأعلن مركز فحص الدراسة المتوسطة التابع لوزارة التربية، اليوم الأحد، عن أسماء الطلبة العشرة الأوائل على العراق للعام الدراسي 2018 – 2019.

وحصلت محافظة كربلاء المقدسة بحسب الجدول الذي نشره الموقع الرسمي للمركز، على خمسة مراكز هي (3 – 6 – 7 – 8 – 10) والتي توزّعت بين خمسة طالبات وطالب واحد.

وبيّن الجدول أنّ الطالبة (فاطمة عادل محيي حسين) من ثانوية نازل الملائكة للمتميّزات حصلت على المركز الثالث بمعدّل (99،38)، فيما حصلت زميلتها من نفس الثانوية وتدعى (فاطمة عماد حسين علي) على المركز السادس بمعدّل (99)، وكذلك حصلت زميلتهما (زهراء سامر عبد الستار وهاب) من نفس الثانوية أيضاً على المركز السابع بمعدّل (98،88)، أمّا الطالبة (زهراء زهير شهيد عبد الله) من ثانوية الرضوان للبنات فقد حصلت على المركز الثامن بمعدّل (98،75)، وحصلت الطالبة (زهراء حاتم هاشم رضا) من متوسطة الإيثار للبنات على المركز العاشر بمعدّل (98،63) بنفس معدّل الطالب (علي ماجد فهد كاظم) من ثانوية الذرى للمتميّزين للبنين بذات المركز العاشر.

الجدير بالذكر أنّ المراكز التي حصل عليها طلبة كربلاء المقدسة كانت جميعها مُناصفة مع زميلات وزملاء لهم من عدد من المحافظات العراقية الأخرى.

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