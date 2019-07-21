محمد أبو قمر - نصف تفاحة

2019/07/21 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر لست من النوع الذي يقف أمام المرآة طويلا ، ولا يمنحني دولابي رفاهية اختيار ما الذي أرتديه كل صباح ، لا يميزني شيء عن أي امرأة في المدينة ، ربما فقط ذلك الإحساس الذي ينتابني عندما أتذكر اللحظة التي اقتحم الحب فيها قلبي ، رعشة خفيفة في روحي ، وربما اختلال لا يبين في خطواتي ، وبعض من الضوء أخاله يصدر من عيني حين أري بعضا من علامات الدهشة مرسومة علي وجه من وقعت عيناه في عيني صدفة.لا شيء يظل علي حال......

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