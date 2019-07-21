علي المسعود - شاعر و قضية

2019/07/21 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود يأكلون أجسادناثم يرمون ماتبقى منهالنا.......لنعتاش على عظامنا الباليةالاوغاد......لقد سيطروا على المركبالمتداعيولم يتركو سمكا في بحرولا طيرا في سماءالشاعر- رياض محمدهذا النص الشعري كتبه الشاعر رياض محمد في عام 2013 وقد وجدته محفوظا في ملفاتي المخزونة في جهازي الكمبوتر, ورياض محمد شاعر مهموم بالوجع العراقي ، وغالبا ما يرسم الشاعر في قصائده لوحات صورية فائق......

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