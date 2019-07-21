2019/07/21 | 23:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #علي_المسعود يأكلون أجسادناثم يرمون ماتبقى منهالنا.......
لنعتاش على عظامنا الباليةالاوغاد......لقد سيطروا على المركبالمتداعيولم يتركو سمكا في بحرولا طيرا في سماءالشاعر- رياض محمدهذا النص الشعري كتبه الشاعر رياض محمد في عام 2013 وقد وجدته محفوظا في ملفاتي المخزونة في جهازي الكمبوتر, ورياض محمد شاعر مهموم بالوجع العراقي ، وغالبا ما يرسم الشاعر في قصائده لوحات صورية فائق......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#علي المسعود - شاعر و قضية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لنعتاش على عظامنا الباليةالاوغاد......لقد سيطروا على المركبالمتداعيولم يتركو سمكا في بحرولا طيرا في سماءالشاعر- رياض محمدهذا النص الشعري كتبه الشاعر رياض محمد في عام 2013 وقد وجدته محفوظا في ملفاتي المخزونة في جهازي الكمبوتر, ورياض محمد شاعر مهموم بالوجع العراقي ، وغالبا ما يرسم الشاعر في قصائده لوحات صورية فائق......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#علي المسعود - شاعر و قضية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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