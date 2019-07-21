2019/07/21 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس نتابع موضوعنا الهام : هل ماسبق الإسلام من حضارات خالدة وأوابد وتشريعات وعلوم وفلسفة جاهلية ؟؟..وهل الإسلام وخلافة دولته الشمولية وتشريعاتها لم تأخذ من الأمم وحضاراتها السابقة شيئاً..؟؟ أم حذف الإسلام وجود الأمم والحضارات السابقة بفتاوى وأحاديث مصطنعة ضمن مبدأ إلغاء الآخر؟؟ ..كما يردد المتأسلمون اليوم الذين يزعمون أنهم وحدهم من بين البشر الذين يمتلكون " حاكمية السماء " يرهبون بها شعوب العالم , ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جريس الهامس - ت 1 هل ماقبل الإسلام جاهلية ؟ أم حضارات وتقدم أخذ منها ؟ على جدار الثورة رقم 221) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جريس الهامس - ت 1 هل ماقبل الإسلام جاهلية ؟ أم حضارات وتقدم أخذ منها ؟ على جدار الثورة رقم 221) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).