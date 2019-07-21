عطل في اجهزة تبريد طائرة الخطوط العراقية يتسبب بغضب الركاب وخلع ملابسهم

2019/07/21 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تسبب عطل فني في جهاز تبريد طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية، بحالة من الغضب بين ركاب الطائرة.

وشهدت رحلة الخطوط الجوية العراقية لهذا اليوم والمتوجهة من العاصمة بغداد الى العاصمة الأردنية عمان، عطل جهاز التبريد ليضطر بعض الركاب بخلع ملابسهم لحرارة الطقس.ولم يصدر حتى إعداد هذا الخبر أي رد من وزارة النقل وبيان سبب العطل.

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