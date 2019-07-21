إيران تشكر السعودية وتقدر جهودها المبذولة والسبب ؟

2019/07/21 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعربت طهران، الاحد، عن تقديرها لجهود السعودية باعادة سفينة إيرانية رست في ميناء جدة بسبب مشكلات فنية في أيار الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم، ، إن طهران "تقدر الجهود التي تبذلها سلطات المملكة العربية السعودية وسويسرا وسلطنة عمان لضمان العودة الآمنة لناقل النفط الإيراني [هابينس 1]".وتابع "إن الناقلة برفقة سفينتين قاطرتين تتجه إلى الخليج الفارسي لدخول المياه الاقليمية الإيرانية".وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت في أوائل شهر تموز الجاري إن السعودية لم تسمح للسفينة الإيرانية بمغادرة جدة بسبب خلاف حول تسديد قيمة أعمال الصيانة التي خضعت لها السفينة.ادناه صورة السفينة التي افرج عنها

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