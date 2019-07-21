2019/07/21 | 23:21

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الفتح: الحوارات بشأن ملف الدرجات الخاصة متوقفة

كشف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الأحد، عن توقف

الحوارات بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن ملف الدرجات الخاصة.

وقال النائب عن التحالف عامر الفايز، ان "الحوارات بين الكتل

والأحزاب السياسية بشأن ملف الدرجات الخاصة، توقفت بعد تمديد مجلس

النواب، لفترة حسم هذا الملف".وبين الفايز ان "عودة الحوارات بين الكتل والأحزاب السياسية، ستعود،

بعد دخول مجلس النواب، بعطلته التشريعية، وستكون هذه العطلة فترة

كافية لحسم هذا الملف، حتى بعد انتهاء العطلة، وعودة جلسات مجلس

النواب، يتم التصويت على الدرجات الخاصة، المتفق عليها سياسيا".

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