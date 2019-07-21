باريس سان جيرمان يسعى للحفاظ على لمبابي

2019/07/21 | 23:21

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العهد نيوز – متابعة

تسعى إدارة باريس سان جيرمان للحفاظ على نجم الفريق الدولي الفرنسي كيليان مبابي، وضمان استمراره داخل حديقة الأمراء، في ظل اقتراب

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