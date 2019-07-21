لا تكن مروجاً لصنع الفوضى في حياة غيرك

2019/07/21 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عطو حكرش قص مقاطع الفيديو والتلاعب بحياة الآخرين في مواقع التواصل الاجتماعي، ومثال على ذلك الفقير (الياس رشو حسن)، موضوعه والفيديو الذي يظهر فيه انتشر بسرعه كبيرة بيننا، وهذا الشيء يدل على عدم تقدمنا وقلة ثقافتنا و بقائنا في الخلف وعدم فهمنا لثقافة مواقع التواصل الاجتماعي، التي لم تصنع لنشر الكراهية والقبح كما يفعل البعض …

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