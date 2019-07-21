2019/07/21 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط خمس قذائف هاون على جلولاء في ديالى وكالة خطوة برس.

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