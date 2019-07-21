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شاهد بالفيديو.. نجاح محمد علي : موقف العراق من ايران هو موقف دستوري وهذا لايريح اميركا


شاهد بالفيديو.. نجاح محمد علي : موقف العراق من ايران هو موقف دستوري وهذا لايريح اميركا
2019/07/21 | 23:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: m_W5ioXOTmA

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