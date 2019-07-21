ضبط شخصين ينتحلان صفة أمنية متلبسين بالنصب والاحتيال في الأنبار

2019/07/21 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، من ضبط شخصين في محافظة الأنبار، اليوم الاحد، أحدهما ينتحل صفة ضابط برتبة نقيب في المفتشية والآخر منتسب في فوج طوارئ الأنبار الـ 16 متلبسين بابتزاز المنتسبين المفسوخة عقودهم بالمال بحجة اعادتهم للخدمة.وذكر بيان للمكتب حصلت عليه / بدر نيوز/ انه “جاءت العملية على خلفية […]

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