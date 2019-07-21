2019/07/21 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تذمر المرضى بإحدى المستشفيات الحكومية في العاصمة بغداد، خلو صالة الانتظار من التبريد.

واظهر مقطع الفيديو، خلو صالة الانتظار في مستشفى الكندي ببغداد من التبريد مع ارتفاع درجات الحرارة التي ارهقت المرضى وهم بانتظار الطبيب.واستهجن المرضى من اهمال إدارة المستشفى لهذا الواقع المؤسف، في حين تعير هذه الإدارة أهمية كبرى لموظفيها في نصب أجهزة التبريد بكل غرفة لا تتراوح مساحتها 3×3.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. صالة الانتظار في مستشفى حكومي خالية من التبريد!) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. صالة الانتظار في مستشفى حكومي خالية من التبريد!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).