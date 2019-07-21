وزير الدفاع في نينوى: الوضع الأمني مستقر جداً

2019/07/21 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار:أصدرَ وزير الدفاع، نجاح الشمري امس الأحد، عدة توجيهات تتعلق بمحافظة نينوى، أبرزها الانتشار الأمني بالجانب الغربي من المحافظة وفتح جسر الحرية وسيطرات في نينوى.وقال الشمري، خلال زيارته لمحافظة نينوى: إن الوضع الأمني في محافظة نينوى مستقر جداً وزيارة المحافظة الهدف منها تعزيز الأمن فيها، مؤكداً: دعم وزارة الدفاع بكافة الإمكانية الأمنية.وأضاف: ان فيما يتعلق بالجوانب الأخرى الخدمية سيتم خلال شهر إعادة افتتاح جسر الحرية عبر إمكانيات الجيش، بالاضافة الى توجيه القطعات العسكرية بإعادة الانتشار في نينوى وتحديداً بالجانب الغربي منها في القيروان والبعاج وغيرها، متابعا: وجهنا بفتح الكثير من السيطرات داخل الموصل، مؤكداً: التعاون التام ما بين القوات الأمنية والمواطنين لتحقيق الاستقرار الامني في المدينة.وأردف الوزير: وجهنا قيادة عمليات نينوى بالتعاون الكامل مع المواطنين لسماع شكاوى المواطنين ومساعدتهم في كافة الجوانب، ونحن جادون وعازمون على إعادة بناء نينوى والقوات الأمنية ستعمل على تعزيز الامن في المحافظة، مبينا: ان أهمية عمليات إرادة النصر هي قيامنا بعمليات تعرضية لمنع تسلل من والى سوريا، هناك بعض المجاميع الإرهابية موجودة في خارج المحافظة وهذا السبب وراء قيام القوات الامنية بعمليات عسكرية تعرضية.

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